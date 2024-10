Presidente do Torino nega venda do clube para Red Bull

ROMA, 28 OUT (ANSA) - O presidente do Torino, Urbano Cairo, negou nesta segunda-feira (28) que esteja em tratativa com a Red Bull para a venda do clube granata.

"Nada ali é verdade, não tenho qualquer intenção de vender o Torino, não me encontrei com ninguém", afirmou Cairo, por telefone, à ANSA, desmentindo as informações publicadas pelo jornal italiano La Stampa.

Com o título "Toro à venda", a reportagem diz que o presidente do clube "teria se reunido por três vezes com representantes do alto escalão da Red Bull para falar sobre uma possível expansão de colaboração como patrocinador oficial a partir de 2025 e depois para avaliar o interesse em adquirir o granata".