Argentina segue com buscas por desaparecidos em colapso de hotel

BUENOS AIRES, 30 OUT (ANSA) - As equipes do Corpo de Bombeiros da Argentina prosseguiram nesta quarta-feira (30) com as buscas pelos desaparecidos no desabamento de um hotel de 10 andares na cidade de Villa Gesell.

De acordo com as autoridades locais, entre sete e nove pessoas ainda estão sob os escombros do edifício, que colapsou na última segunda-feira (28).

O desabamento da estrutura, que deixou um idoso de 89 anos morto, teria sido provocado em razão de uma obra irregular de restauração do prédio. Um edifício adjacente também foi danificado.