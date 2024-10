Inter vence Empoli e reduz diferença para Napoli na Série A

Com o triunfo, a vice-líder Internazionale chegou aos 21 pontos e diminuiu para quatro a vantagem do Napoli, que está na ponta da tabela e derrotou ontem (29) o Milan no San Siro. O Empoli, por sua vez, não sabe o que é vencer há cinco rodadas e caiu para 11º, com 11 pontos.

Na outra partida que começou no mesmo horário, o Venezia, que luta para sair da zona do rebaixamento, batalhou até o fim e conseguiu uma heroica virada em cima da Udinese.

Os bianconeri abriram dois gols de vantagem com Sandi Lovric e Iker Bravo, mas os lagunarI buscaram a vitória após os dois gols de pênalti de Joel Pohjanpalo e outro de Hans Nicolussi Caviglia.

O Venezia alcançou os mesmos oito pontos de Monza, Parma, Lecce e Genoa e subiu para 18º, empurrando os adversários giallorossi e rossoblù para baixo na tabela. A Udinese ocupa a sétima colocação, com 16 pontos. (ANSA).

