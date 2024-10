Itália prende brasileira acusada de matar bebê em vaso sanitário

PÁDUA, 30 OUT (ANSA) - Uma ítalo-brasileira foi presa nesta quarta-feira (30) na província de Pádua, no norte da Itália, após seu bebê recém-nascido ter sido encontrado morto no banheiro de seu apartamento.

Melissa Russo, de 29 anos, é suspeita de homicídio qualificado por ter dado à luz um bebê e supostamente o ter colocado na água do vaso sanitário e apertado a descarga, fazendo com que a criança se afogasse.

Segundo as autoridades, a mulher está sob custódia no hospital, enquanto são realizadas as primeiras investigações.