Julgamento de assassinos de Marielle Franco começa hoje no Rio

(ANSA) - BRASÍLIA, 30 OTT - Começa nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro, o julgamento em júri popular dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, assassinos confessos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes, vítimas de uma emboscada na noite de 14 de março de 2018.

O julgamento, no 4º Tribunal do Júri, na região central da capital fluminense, está previsto para começar às 9h e deve durar pelo menos dois dias.

O Ministério Público do Rio informou que vai pedir a condenação máxima para os réus, 84 anos de prisão. Lessa e Queiroz foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, uma tentativa de homicídio (contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle) e receptação do carro utilizado no crime.