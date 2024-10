Presidente da Itália expressa dor e preocupação a rei da Espanha

ROMA, 30 OUT (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, expressou nesta quarta-feira (30) sua "dor e preocupação" pelas chuvas e inundações que afetam a província de Valência, na Espanha, em mensagem destinada ao rei Felipe VI.

"Acompanho com profunda preocupação e grande dor as notícias sobre as violentas inundações que atingiram Valência e arredores nas últimas horas, causando numerosas mortes e enormes danos", lamentou.

Mattarella enfatizou ainda que seu pensamento é dirigido "aos desaparecidos e às suas famílias, bem como às equipes de resgate que trabalham incansavelmente em condições particularmente difíceis, em um momento de luto tão grave para o simpático povo espanhol".