Multidão se despede de jovem promessa do esqui na Itália

Sobre uma almofada, ao lado do caixão, foi colocado o capacete usado pela jovem atleta. A avó materna de Lorenzi, Rosina, sentou na primeira fileira da igreja, junto com a família.

"Você queria chegar com pressa, no dia 15 de novembro de 20204: você nasceu rápido e agora decidiu partir com pressa. Só quero agradecer, porque papai e eu tivemos a sorte de termos sido escolhidos por você como pais", declarou a mãe de Lorenzi, Elena, em uma homenagem durante o velório.

"Você foi reservada, você se abriu com calma, você nos deu tanto. Padre Adolfo voltou a falar sobre o projeto para aumentar a segurança nas encostas, como fez desde os primeiros momentos após o acidente. Com o seu falecimento, fomos chamados para um trabalho árduo, que deverá ser feito por todos nós, juntos", acrescentou ela se dirigindo ao corpo da filha e citando os detalhes do projeto de segurança.

Segundo uma reconstrução inicial sobre o ocorrido, os esquis de Lorenzi se partiram e ela bateu violentamente com o rosto no chão.

Lorenzi conquistou um título nacional em sua categoria na temporada passada, além de ter vencido um torneio juvenil no super-G em Sarentino. No Mundial Júnior anterior, ela conseguiu um sexto lugar no downhill.

Na sua homilia, Giraudo falou da dor causada pela morte, enfatizando que é "uma dor que nunca nos abandona". "A dor é um sinal daquilo que dá sabor à vida e é a coragem de amar", concluiu. (ANSA).