Sanremo divulga músicas finalistas de edição para jovens

ROMA, 31 OUT (ANSA) - O Festival de Sanremo anunciou nesta quinta-feira (31) que as 24 canções dos finalistas do "Sanremo Giovani", edição do evento para jovens talentos da música, estão disponíveis online.

Os artistas, divididos em grupos de seis, vão competir a partir do próximo dia 12 de novembro, em disputa transmitida ao vivo pela Rai 2 e comandada por Alessandro Cattelan.

Já a semifinal, com 12 cantores selecionados, ocorrerá em 10 de dezembro e terá apenas seis classificados, enquanto que a grande final será no dia 18 do mesmo mês. Na ocasião, serão selecionadas as quatro novas propostas do Sanremo de 2025.