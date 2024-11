Brasil se diz surpreso com 'tom ofensivo' de ataques de Caracas

"O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não-intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país e em especial a de seus vizinhos", acrescenta.

O Itamaraty conclui o texto afirmando que o país "segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo".

A Venezuela convocou recentemente o embaixador do país em Brasília, Manuel Vadell, para expressar seu descontentamento com as recentes "grosserias" do Brasil, mencionando especificamente Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais.

O documento também menciona que as relações diplomáticas entre as duas nações se deterioram em virtude das "agressões constantes". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.