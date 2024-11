Sem Neymar e Endrick, Brasil é convocado para jogos de novembro

SÃO PAULO, 1 NOV (ANSA) - Sem a presença do atacante Neymar, o técnico Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que defenderão o Brasil nos próximos compromissos da seleção pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A pentacampeã do mundo terá pela frente a Venezuela em 14 de novembro, em Maturín, e o Uruguai no dia 19 de novembro, na Fonte Nova, em Salvador. Os encontros ocorrerão pelas 11ª e 12ª rodadas do torneio.

Além de Neymar, o treinador brasileiro também optou em não convocar Endrick, do Real Madrid. No entanto, Dorival Jr.