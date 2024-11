Largada do GP de São Paulo é antecipada para 12h30

SÃO PAULO, 2 NOV (ANSA) - A largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 foi antecipada das 14h para 12h30 deste domingo (3) devido à previsão de chuva no Autódromo de Interlagos ao longo do dia.

Já o treino classificatório, que não pôde ser realizado neste sábado (2) por causa do mau tempo, foi reagendado para 7h30, cinco horas antes da corrida.

Se não houver condições climáticas de realizar a sessão, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) usará o treino livre de sexta-feira (1º), que teve os britânicos Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) e Oliver Bearman (Haas) nas três primeiras posições, para definir o grid de largada - o líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull), foi apenas o 15º.