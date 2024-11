Sánchez envia 10 mil militares e policiais para Valência

MADRI, 2 NOV (ANSA) - O premiê da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado (2) o envio de mais 5 mil militares do Exército e outros 5 mil agentes da Polícia e da Guarda Civil para auxiliar na resposta à emergência após as inundações que deixaram mais de 200 mortos na província de Valência.

"A região pede mais militares, equipamentos e recursos para enfrentar a segunda pior inundação do século na Europa", disse o primeiro-ministro socialista após uma reunião do comitê de crise do governo em Madri.

Até o momento, o balanço oficial contabiliza 211 óbitos na tragédia climática, quase todos eles na província de Valência.