Trump simula sexo oral para reclamar de microfone em comício

Em seguida, passou a reclamar da altura do suporte do microfone, que o fazia ficar encurvado, e fez movimentos com a mão segurando o equipamento. Além disso, moveu a cabeça para cima e para baixo, com a boca aberta, em uma aparente imitação de sexo oral, arrancando risadas da plateia.

"Baixo demais! Baixo demais! E ainda perguntam se tem algo errado com minhas costas", disse Trump, chamando os funcionários dos bastidores da campanha de "estúpidos". (ANSA).

