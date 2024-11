Hamilton leva público de SP à loucura em McLaren de Senna

SÃO PAULO, 3 NOV (ANSA) - O heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton levou o público no Autódromo de Interlagos à loucura ao pilotar neste domingo (3) a McLaren usada pelo ídolo Ayrton Senna em 1990, ano do segundo dos três títulos do brasileiro na categoria.

A homenagem ao tricampeão estava prevista para sábado (2), mas foi adiada para esta manhã devido ao mau tempo, que não deu trégua novamente. Dessa forma, Hamilton teve de guiar o carro de Senna sob chuva, condição na qual o brasileiro era imbatível em sua época.

Ignorando as críticas de ex-pilotos como Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello, que queriam um brasileiro no cockpit da McLaren, o britânico levantou o público em São Paulo, sobretudo na última volta, quando percorreu a pista de Interlagos com a bandeira do Brasil na mão.