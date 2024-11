China recorre contra tarifas da UE a carros elétricos

PEQUIM, 4 NOV (ANSA) - A China entrou com um recurso junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as sobretaxas alfandegárias permanentes da União Europeia sobre as importações de carros elétricos fabricados no gigante asiático.

O governo chinês informou em um comunicado que a decisão foi tomada para "proteger os interesses de desenvolvimento" da indústria dos veículos elétricos da nação.

Além disso, a nota divulgada pelo Ministério do Comércio de Pequim reitera sua "forte oposição às tarifas" do bloco europeu, vistas como "protecionismo comercial em nome de compensações anti-subsídios".