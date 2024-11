Confira o guia da maratona eleitoral nos EUA hora a hora

21h de 5/11: Carolina do Sul, Geórgia (um dos estados-pêndulos), Indiana, Kentucky, Vermont e Virgínia.

21h30: Carolina do Norte (outro estado-pêndulo), Ohio e Virgínia Ocidental.

22h: Ao todo, 17 estados encerram a votação neste horário, incluindo a crucial Pensilvânia, estado mais disputado por Donald Trump e Kamala Harris. Os outros são Alabama, Connecticut, Delaware, Flórida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Nova Jersey, Oklahoma, Rhode Island e Tennessee, além da capital Washington.

22h30: Arkansas.

23h: Mais três estados-pêndulos - Arizona, Michigan e Wisconsin - fecham as urnas, além de Colorado, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Nova York, Novo México, Texas e Wyoming.

0h de 6/11: Montana, Nevada (último estado-pêndulo a concluir a votação) e Utah.