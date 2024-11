Governo italiano retoma transferências de migrantes para Albânia

ROMA, 4 NOV (ANSA) - Um novo grupo de migrantes embarcou nesta segunda-feira (4) no navio Libra da Marinha da Itália, ao sul da ilha siciliana de Lampedusa, rumo à Albânia, anunciaram fontes oficiais.

De acordo com as autoridades locais, todas as pessoas serão transferidas após serem submetidas a exames médico a bordo do navio.

A transferência de solicitantes de refúgio à Albânia é uma das políticas migratórias do governo da premiê italiana, Giorgia Meloni, que se viu em meio à uma polêmica no país, principalmente depois de um Tribunal de Roma desautorizar a permanência de migrantes forçados no centro de repatriação construído pela Itália.