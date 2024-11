Jogador chileno Vidal é acusado de agressão sexual

O coronel da polícia chilena, Gerardo Aravena, confirmou que o ídolo do futebol do país foi levado a uma delegacia para esclarecer a situação.

A suposta vítima era uma das convidadas da celebração e foi encontrada com dificuldades para falar e se levantar, de acordo com o responsável do estabelecimento. No entanto, a jovem teria conseguido ligar para irmã e pedir ajuda.

A notícia chegou pouco tempo depois de o futebol chileno ter sido abalado pela acusação de estupro contra o ex-jogador do Palmeiras Jorge Valdivia.

Bicampeão da Copa América pela seleção chilena, Vidal defendeu Juventus (2011-2015) e Inter de Milão (2020-2022) no decorrer da carreira, além de Flamengo e Athletico Paranaense. O sul-americano foi campeão cinco vezes do Campeonato Italiano e outras duas da Copa da Itália. (ANSA).

