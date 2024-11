Itália diz esperar que EUA não negligenciem Europa após eleições

ROMA, 5 NOV (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, pediu nesta terça-feira (5) que o novo presidente dos Estados Unidos não negligencie as relações com a Europa e com a África.

O país mais rico do mundo vai às urnas para decidir quem entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump ocupará a Casa Branca pelos próximos quatro anos, e o ex-presidente já indicou que pode travar uma guerra comercial contra a União Europeia caso volte ao poder.

"Nós somos amigos dos Estados Unidos, independentemente de quem vencer. A única coisa que espero é que o futuro presidente não dê as costas para a Europa, o Mediterrâneo e a África, onde os Estados Unidos, juntos com a Europa, podem exercer um papel fundamental", disse Tajani durante um evento em Matera, sul da Itália.