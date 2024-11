Lucro da TIM Brasil avança 11,2% no 3º trimestre

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) - A receita líquida da TIM Brasil avançou 6% no terceiro trimestre de 2024, em relação a igual período de 2023, chegando a R$ 6,4 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu 11,2%, para R$ 805 milhões.

De acordo com a operadora, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 7,5%, para R$ 3,2 bilhões, com margem de 50,4%, aumento de 0,7 ponto percentual na comparação com julho a setembro do ano passado.

"Mais uma vez entregamos sólidos resultados financeiros e operacionais num trimestre marcado por grande geração de caixa. Os desafios do setor de telecom estão sendo vencidos com foco em inovação e qualidade, trazendo crescimento no pós-pago, rentabilização da base e avanços nos contratos B2B", celebrou o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli.