Itália multa influenciadores por propagandas de jogos de azar

As medidas foram adotadas em aplicação do artigo 9º do decreto legislativo de 12 de julho de 2018, "que introduziu a proibição absoluta de qualquer forma de publicidade, mesmo indireta, relativa a jogos ou apostas com ganhos em dinheiro, bem como a jogos de azar, qualquer que seja a sua realização e em qualquer meio".

A punição se estende também contra "pessoas físicas que tenham carregado conteúdos em violação da referida proibição - o chamado criador de conteúdos".

A Agcom explica ainda que o artigo dirige-se não só a "quem realizada a publicidade diretamente, mas também ao cliente, ao meio ou site onde a publicidade é divulgada, bem como ao organizador do evento ou da atividade", tendo em vista que "todos são igualmente responsáveis".

O valor de cada multa é igual a 20% do valor da publicidade e em qualquer caso não inferior a 50 mil euros por cada violação. As identidades dos influenciadores não foram divulgadas.

Por fim, a Autoridade reforça que o Tribunal de Recurso do Lazio, "com duas sentenças distintas publicadas no último dia 1º de outubro, confirmou duas sanções impostas respetivamente em 2022 e em 2024 contra os mesmo criadores de conteúdos por violação da proibição estabelecida pelo referido decreto".

