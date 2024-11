Morata é hospitalizado na Itália após 'traumatismo craniano'

O atleta de 32 anos, um dos heróis da vitória do Milan por 3 a 1 diante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, é dúvida para o duelo contra o Cagliari, no próximo sábado (9), pela Série A da Itália. O capitão da seleção espanhola passará as próximas horas em observação na unidade de saúde.

Em 14 partidas na atual temporada, Morata foi responsável por quatro gols com a camisa rossonera. (ANSA).

