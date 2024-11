Scholz demite ministro das Finanças e abre crise na Alemanha

Não há mais base para uma nova cooperação. Um trabalho sério de governo não é possível dessa maneira", declarou Scholz, enquanto o ex-ministro das Finanças rebateu que o chanceler "não tem força para liderar o país".

Lindner subiu o tom contra o governo nas últimas semanas, após as seguidas derrotas do FDP em eleições estaduais e em meio a pesquisas que mostram que o partido arrisca não atingir a cláusula de barreira para entrar no Parlamento no próximo pleito legislativo, previsto inicialmente para setembro de 2025.

A crise acontece enquanto o governo discute um pacote de estímulo econômico, ao mesmo tempo em que tenta preencher um buraco no orçamento. Uma das propostas Lindner era reduzir as despesas com políticas climáticas e benefícios sociais, ideia rechaçada pelos Verdes e pelos sociais-democratas.

Desdobramentos - Após a demissão de Lindner, o FDP anunciou que todos os seus ministros deixarão o governo Scholz, porém um deles, Volker Wissing (Transportes e Assuntos Digitais), rompeu com o partido e decidiu continuar no cargo.

Já Scholz se reuniu nesta quinta-feira (7) com o líder da oposição, Friedrich Merz, da União Democrata Cristã (CDU), para discutir os próximos passos.

O chanceler propõe deixar o voto de confiança no Parlamento para a segunda metade de janeiro e depois convocar eleições federais antecipadas para o fim de março; Merz, no entanto, quer a votação de confiança no Bundestag já na semana que vem, posição compartilhada pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).