Polícia argentina prende 3 suspeitos por morte Liam Payne

BUENOS AIRES, 8 NOV (ANSA) - Três pessoas foram presas na Argentina suspeitas de envolvimento na morte do cantor britânico Liam Payne, falecido após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires em 16 de outubro, sob efeito de álcool e entorpecentes.

Um empresário argentino e amigo do artista, que o "acompanhava diariamente" em Buenos Aires, é acusado de "abandono de pessoa seguido de morte". Os outros suspeitos são um funcionário do hotel Palermo, onde aconteceu a tragédia, e um traficante, que devem responder por "fornecimento e facilitação de drogas".

As prisões ocorreram após uma extensa investigação que envolveu dezenas de testemunhas e análise de mais de 800 horas de imagens das câmeras do hotel e das ruas da cidade, além do conteúdo do celular do britânico.