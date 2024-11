Holanda investigará se alertas de Israel foram ignorados

TEL AVIV, 9 NOV (ANSA) - O governo da Holanda anunciou neste sábado (9) que investigará se os alertas de Israel sobre possíveis ataques aos torcedores do Maccabi Tel Aviv, que realmente aconteceram em Amsterdã, foram ignorados.

Pelo menos 10 israelenses ficaram feridos durante as agressões sofridas após a goleada de 5 a 0 do Ajax em uma partida válida pela Liga Europa. Diversos vídeos mostram pessoas de rosto coberto e com bandeiras da Palestina atacando a torcida visitante.

Em uma declaração ao Parlamento holandês, o ministro da Justiça do país, David van Weel, declarou que abrirá investigações sobre a emboscada, principalmente se os avisos de Israel foram ignorados.