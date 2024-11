Kate faz aparições públicas seguidas pela 1ª vez após câncer

Os eventos que tiveram a participação da princesa foram similares, pois celebram o Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial, mas o ocorrido hoje (10) foi uma cerimônia no Cenotáfio, um monumento na região central de Londres que recorda os mortos em conflitos armados.

A esposa do príncipe William, herdeiro ao trono britânico, assistiu à cerimônia de uma varanda do Ministério das Relações Exteriores. O seu marido e o rei Charles III, que também luta contra um câncer, depositaram coroas de flores no monumento.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.