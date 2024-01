Rainha da Dinamarca abdica do trono: outros monarcas podem seguir o exemplo?

A realiza dinamarqueca é muito popular. Ajuda o fato de membros da realeza dinamarquesa e norueguesa matricularem os seus filhos em escolas públicas e o de os três herdeiros dos tronos nórdicos terem todos casado com plebeus.

Quando a rainha Margrethe 2ª da Dinamarca deixou o trono no domingo, muitos dinamarqueses ficaram desolados.

Agora que ela abdicou em favor do príncipe herdeiro Frederik, de 55 anos, a questão é se ela quebrou um tabu para as três famílias reais nórdicas.

A rainha dinamarquesa, extravagante e poliglota ? que a primeira-ministra Mette Frederiksen descreveu como "epítome da Dinamarca" ? passou mais de meio século no trono.

Os dinamarqueses monarquistas têm orgulho de sua inteligência e peculiaridades, de sua rejeição aberta aos telefones celulares e da Internet e de seu ar descontraído e brincalhão.

A acessibilidade de Margrethe é típica das casas reais da Dinamarca, Suécia e Noruega, cujo comportamento informal lhes rendeu altos índices de aprovação.

A realeza mais jovem consolidou essa impressão. O príncipe herdeiro dinamarquês Frederik é visto como um homem de família amigável e prático, com uma queda pelo rock.

Haakon, o herdeiro do trono norueguês, construiu uma reputação de pregar peças em jantares de gala. E a amada princesa herdeira da Suécia, Victoria, fala abertamente sobre sua luta contra a anorexia.

Muitos membros da realeza dinamarquesa e norueguesa também matriculam os seus filhos em escolas públicas. E o fato de os três herdeiros dos tronos nórdicos terem todos casado com plebeus também ajuda.

A afinidade entre os membros das três famílias reais é evidente: eles visitam-se frequentemente e alguns até passam férias juntos. Também é importante notar que os três monarcas atuais são todos parentes: o rei Harald 5º da Noruega e Carl 16º Gustaf da Suécia são primos de segundo e primeiro grau de Margrethe, respectivamente.

"As monarquias nórdicas partilham os mesmos valores, cultura e história. A sua realeza é amplamente vista como trabalhadora e interessada em falar com as pessoas e em interagir com elas", disse à BBC a comentarista Marie Ronde, da TV2 da Dinamarca.

Os monarcas das três famílias reais nórdicas também conseguiram acompanhar as mudanças dos tempos.

No final da década de 1970, a lei sueca foi alterada para garantir que a filha mais velha de Carl 16º Gustaf pudesse sucedê-lo, em vez do seu único filho.

O rei tem sido um defensor do ambientalismo ao longo da vida e tem utilizado frequentemente a sua posição para aumentar a consciencialização sobre as alterações climáticas.

Harald é conhecido por ter opiniões progressistas semelhantes. Em 2016, ele fez um discurso apaixonado em apoio à igualdade LGBT e aos refugiados, prestando homenagem aos imigrantes do Afeganistão, Paquistão e Polónia, da Suécia, Somália e Síria.

Acima de tudo, as monarquias nórdicas provaram que são capazes de mais do que apenas mudanças cosméticas - sobretudo ao optarem por reduzir as suas monarquias.

Em 2019, Carl 16º Gustaf retirou cinco dos seus netos da casa real, refletindo uma visão mais ampla de que não há necessidade de pagar tantos membros da família real por funções oficiais.

Três anos depois, Margrethe retirou os títulos reais de quatro dos seus netos - algo que ela disse que iria "preparar o futuro" para a instituição e permitir-lhe "acompanhar os tempos".

Essas decisões valeram a pena. As taxas de aprovação para os regentes dinamarqueses e noruegueses oscilam consistentemente em torno da marca dos 80%, enquanto uma recente sondagem sueca mostrou que o sentimento anti-monarquia estava no seu nível mais baixo em mais de 20 anos.

Efeito cascata?

A abdicação, então, continua sendo o último obstáculo. Apesar das conotações negativas em alguns setores, não é uma prática universalmente desprezada entre as famílias reais da Europa.

Nos Países Baixos tornou-se uma espécie de tradição: quatro monarcas holandeses decidiram renunciar em favor dos seus filhos desde que os Países Baixos se tornaram uma monarquia independente em 1815, e vários grão-duques do vizinho Luxemburgo também cederam o trono aos seus herdeiros com aparente facilidade.

É verdade que, em muitos lugares, o conceito evoca lembranças desagradáveis. Os antigos reis de Espanha e dos belgas renunciaram na sequência de grandes escândalos, enquanto o Reino Unido mergulhou numa crise constitucional após a decisão de Edward 8º de desocupar o trono para se casar com uma americana divorciada em 1936.

Por seu lado, os monarcas nórdicos resistiram totalmente à prática - até ao anúncio chocante de Margrethe na véspera de Ano Novo.

Agora, a sua decisão - devido a problemas de saúde de longa data - levou muitos a perguntar-se se uma surpresa semelhante poderia estar prevista noutras partes da região. Os regentes nórdicos sempre rejeitaram sugestões de renúncia em favor de seus herdeiros, até a decisão de Margrethe.

"A rainha sempre havia sido muito firme em sua posição de que seu reinado era para a vida toda", disse o especialista real sueco Roger Lundgren à BBC.

Em 2012, no seu 40º aniversário como rainha, Margrethe disse a famosa frase: "Permanecerei no trono até cair". Mas agora ela mudou de ideia.

Precedentes

O único outro precedente de abdicação na Dinamarca é Erik 3º - que renunciou ao trono em 1146.

O comentarista real sueco Anders Pihlblad diz que embora Carl 16º Gustaf seja frequentemente questionado sobre a possibilidade de renunciar, "não é porque o povo sueco não pense que ele está fazendo um bom trabalho, mas porque sua filha, a princesa herdeira Victoria, é muito, muito popular."

Carl 16º Gustaf já havia indicado que estava determinado a permanecer no trono até sua morte. "Aposentadoria? Não, essa palavra não existe em nossa família. Pelo menos não historicamente", disse ele ao canal sueco Expressen em 2014. "É uma antiga tradição nossa não se aposentar."

Da mesma forma, Harald disse à mídia norueguesa que o juramento que fez em 1991 era "para toda a vida". "É simples assim para mim. Estamos nisso até o fim."

"Os noruegueses apoiarão Harald [se ele abdicar], mas estão muito impressionados por ele ainda estar no trono, apesar de todos os seus problemas de saúde", disse Kristi Marie Skrede, correspondente real da televisão norueguesa NRK.

A sua relutância parece por vezes surpreendente: depois de décadas de serviço, é pouco provável que sejam repreendidos por renunciarem.

O mais jovem dos três, Carl 16º Gustaf, tem 77 anos e está no trono sueco desde os 27; assim que Margarethe deixar o cargo, ele se tornará o terceiro monarca com o reinado mais longo do mundo.

Harald, que fará 87 anos no próximo mês, tirou licença médica diversas vezes - inclusive para se submeter a uma cirurgia de problemas cardíacos e câncer de bexiga, e foi internado no hospital com uma infecção no ano passado. Seu filho, Haakon, interveio perfeitamente para atuar como regente. Tal como os herdeiros das outras casas reais nórdicas, ele é muito popular.

Será possível, então, que a abdicação de Margrethe abra caminho para movimentos semelhantes em reinos vizinhos?

"Se você tivesse me feito essa pergunta há seis meses, eu teria dito que nunca, jamais, eles abdicariam", disse Lundgren. "Mas o caso da Dinamarca mostra que tudo pode acontecer."