Mercosul e Ucrânia são temas de encontro entre Lula e Scholz - Presidente diz a chanceler federal alemão que pretende selar em breve acordo de livre comércio. Em discurso na ONU, Scholz alerta para "paz de fachada" na Ucrânia.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (20/09) em Nova York com o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, às margens da 78ª Assembleia Geral da ONU. No encontro bilateral, Lula afirmou que pretende concluir o acordo entre o Mercosul e União Europeia (UE) nos próximos meses, enquanto estiver na Presidência do bloco dos países sul-americanos.

O mandato do Brasil, de seis meses de duração, teve início em julho. O pacto de livre-comércio entre sul-americanos e europeus foi firmado em 2019, após 20 anos de negociações. Os avanços para a ratificação, porém, foram interrompidos durante o governo de Jair Bolsonaro. Um dos principais entraves era a preocupação da UE quanto aos compromissos do Brasil em relação à preservação do meio ambiente.

Após a troca de governo em Brasília, o país vem se esforçando para aplacar as preocupações dos parceiros europeus e retomar as negociações, visando a conclusão do pacto. O acordo, no entanto, também depende da ratificação dos Parlamentos de todos os países envolvidos.