Cruel e perigoso: o esquema dos jogos de azar na internet - Suicídio de jovem após perder herança da mãe acende alerta para esquemas que envolvem influenciadores, que ganham dinheiro se utilizando de sonhos do público e fazendo propaganda enganosa.No dia 10 deste mês, um jovem do interior do Maranhão tomou a decisão de tirar a própria vida. O motivo: persuadido por "influencers" que vendem a ideia do ganho fácil de dinheiro através de jogos de sorte/azar online, ele perdeu os R$ 50 mil que recebeu após o falecimento da mãe em um desses jogos, o "jogo do tigre". A dor foi tanta que decidiu se suicidar. Ele não foi o único, isso já aconteceu antes e não duvido que irá acontecer outras vezes.

Lembro-me de ter lido a notícia logo que aconteceu e inicialmente fiquei muito tocado. Depois, confesso, o sentimento foi uma mistura de raiva, desapontamento e frustração. Não com o jovem, é claro, mas com dois agentes bem específicos: as organizações por trás de boa parte desses jogos – decidi não as chamar de empresas, pois estão mais para pirâmides e esquemas –, e com as subcelebridades e influencers digitais que fazem a ponte entre esses esquemas e seus seguidores. Dois agentes complementares e fundamentais para a existência, manutenção e expansão desse esquema tão cruel e antiético.

São inúmeras as páginas de fofoca e influenciadores que fazem parte desse universo. A maioria sem escrúpulo algum e com total desrespeito com o público que os seguem. De vez em quando, raramente, bate uma pitada de consciência em alguns e, assim, fazem a divulgação com rasas ressalvas, como por exemplo: "Olha. Não vão apostar tudo o que têm não, hein? Joguem o bastante para garantir o churrasco do final de semana e pronto". Seria cômico se não fosse trágico.