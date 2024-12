Pai de brasileiro traficado: 'Lá não tem lei?'; Brasil não pode resgatar

"Trata-se de esquema no qual empresas, supostamente do setor financeiro, oferecem vagas de emprego em operações alegadamente situadas na Tailândia", divulgou o Itamaraty. Na prática, segue o alerta, os brasileiros vítimas do esquema "são transportados para Mianmar, onde têm seus passaportes retidos e são submetidos a longas jornadas de trabalho, privação parcial da liberdade de movimento e possíveis abusos físicos".

Contexto político do país dificulta resgates

Mianmar vive sob ditadura militar há quase quatro anos. Golpe ocorreu em fevereiro de 2021, encerrando um breve período de reforma democrática e voltando novamente as armas militares contra civis. Nesse contexto, grande parte do país e uma oposição armada se voltaram contra os militares, enquanto organizações internacionais passaram a condenar o governo do país por graves violações de direitos humanos.

Uma delas foi a OIT (Organização Internacional do Trabalho). Em 2023, o órgão concluiu em uma Comissão de Inquérito sobre o país que o regime militar em Mianmar "continua a exigir diferentes tipos de trabalho forçado no contexto de conflitos armados" e que "falta aplicação adequada da proibição do trabalho forçado ou obrigatório" no país.

Diante do parecer, organização listou recomendações ao país. Entre as medidas propostas ao governo asiático estão " restaurar totalmente a proteção das liberdades civis básicas suspensas desde o golpe de Estado" e "pôr fim à imposição de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório por parte do exército e das forças associadas". O regime de Mianmar, porém, parece ignorar as propostas e segue sendo palco de violações contra civis e estrangeiros levados ilegalmente ao país.

Relembre casos

Após Luckas Viana dos Santos, 31, ser traficado para Mianmar no início de outubro, Phelipe de Moura Ferreira, 26, foi levado ao mesmo local no fim de novembro. Os dois são paulistanos e moravam em outros países, quando receberam uma suposta proposta promissora de emprego na área de tecnologia para trabalhar na Tailândia.