Entenda a disputa pelo enclave armênio de Nagorno-Karabakh - Após tomada militar do enclave separatista armênio pelo Azerbaijão, quase toda a população já deixou o território disputado. Conflito entre armênios e azeris remonta a séculos.Em 28 de setembro, o presidente da autodeclarada república de Nagorno-Karabakh, Samvel Shahramanyan, anunciou que ela deixaria de existir em 1º de janeiro de 2024. De acordo com um decreto assinado por ele, todas as instituições estatais terão sido dissolvidas até essa data.

O anúncio veio após a tomada militar de Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão e a subsequente fuga de quase toda a população armênia étnica – uma reviravolta dramática no longo conflito sobre a região, que gira em torno da independência do território disputado.

O Azerbaijão, que é predominantemente muçulmano, é apoiado pela Turquia, enquanto a Rússia tem agido como uma potência protetora da Armênia, que é majoritariamente cristã.