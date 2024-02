Instituições saem fortalecidas após tentativa de golpe - Para especialistas, operação da PF mostra que Brasil esteve à beira de uma ruptura democrática, mas resiliência das instituições, sobretudo do STF, com o respaldo de países como EUA, foram fundamentais para deter plano.Na avaliação de especialistas, as revelações da Operação Veritatis, da Polícia Federal, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, mostram que o país esteve perto de uma ruptura, mas que as instituições democráticas foram fundamentais na contenção dos planos.

A iniciativa, que contou com o apoio de parte dos militares no governo, foi contida com grande ímpeto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, também, pela falta de apoio externo, especialmente dos Estados Unidos, apontam. Neste cenário, a democracia brasileira demonstrou resiliência e saiu fortalecida, avaliam.

"Evitamos uma ruptura democrática por pouco", destaca Marco Antônio Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV). "Muito do que ouvíamos passa a fazer mais sentindo com as revelações, incluindo as mobilizações nas portas dos quartéis e as manifestações em redes sociais de aliados do governo", afirma.