Calor extremo no Brasil: saiba como é calculada a sensação térmica - Índice que estima a temperatura sentida por uma pessoa em sua pele exposta chegou a 62,3 ºC no Rio de Janeiro no último fim de semana, um recorde.A onda de calor que atinge boa parte do Brasil desde a última quinta-feira (14/03) e deve durar até esta quarta (20/03) voltou a destacar que, além da temperatura, um número que vem sendo considerado para dar dimensão à intensidade do calor é a sensação térmica.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica chegou a 62,3 ºC no último domingo (17/03), um novo recorde desde o início das medições, em 2014 – e algo que oferece riscos para as pessoas, como desidratação, dor de cabeça, náusea e problemas circulatórios.

O que é e como é calculado?