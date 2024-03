Fábrica 'colossal' expõe ligação de Elon Musk com extrema direita da Alemanha

Menos bem-vinda é a Alternativa para a Alemanha (AfD), embora o partido populista de direita seja o único do parlamento estadual de Brandemburgo que se opõe à expansão. O porta-voz da Grünheide Bürgerinitiative, Steffen Schorcht, que representa a oposição local aos planos de Musk, se incomoda por sua organização ser às vezes publicamente associada à sigla extremista.

"Somos uma aliança muito ampla de associações de proteção ambiental, ativistas do clima, políticos locais, cientistas da Universidade Técnica de Berlim e empresas, mas desde o início somos confrontados com a acusação de ser pelo menos próximos à AfD. Claro que isso é um disparate total: nós nos distanciamos desde sempre, quem trabalha conosco vem principalmente dos movimentos verde e de esquerda."

Steffen Schorcht, porta-voz da associação local Grünheide Bürgerinitiative

Antipatia mútua entre ambientalistas e AfD

Schorcht acusa a AfD de cinicamente explorar a situação política do estado, cuja coalizão de governo centrista - formada pelo Partido Social-Democrata (SPD), a União Democrata Cristã (CDU) e o Partido Verde - saudou o potencial impulso econômico de uma fábrica da Tesla, mas também se preocupa com a impopularidade do projeto entre os residentes.

"A AfD está sempre entrando nas polêmicas", comenta Schorcht. "A gente notou, conversando com outras iniciativas que, onde há problemas, ela sempre tenta adotar uma posição que agrada à maioria e renda votos. Nós colocamos as nossas questões no mundo, e se a AfD tenta se apoderar de algumas delas, então que seja. Não é algo que a gente possa mudar."

A ativista Max, do acampamento de Grünheide, se horroriza com a ideia de qualquer tipo de associação: "Não somos do mesmo lado que a AfD em nenhum aspecto. A sigla é um partido muito à direita, extremamente transfóbico, homofóbico, sexista, racista. Não estamos alinhados com ela de maneira alguma."