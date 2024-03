Alemanha tem queda acentuada na taxa de natalidade em 2023 - Número de nascimentos no país foi o mais baixo desde 2009. Pesquisadores sugerem que acúmulo de crises, com guerra na Ucrânia, inflação e mudanças climáticas, pode ter dissuadido futuros pais, ao menos temporariamente.O Instituto Federal de Pesquisa Populacional (BiB) da Alemanha informou nesta quarta-feira (20/03) que houve uma queda acentuada no número de nascimentos no país em 2023, que registrou seu nível mais baixo desde 2009.

Os autores do estudo suspeitam que as consequências da pandemia do coronavírus, a incerteza geopolítica derivada da guerra na Ucrânia e os temores com as mudanças climáticas podem estar entre os motivos pelos quais as pessoas estejam adiando ou abandonando o plano de ter filhos.

O que os números mostram?