Míssil da Rússia põe Polônia em alerta

O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia afirmou em uma declaração que houve uma violação do espaço aéreo polonês às 4h23 (hora local) por um dos mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia.

O objeto sobrevoou perto de Oserdow, um vilarejo em uma região agrícola perto da fronteira com a Ucrânia, e permaneceu no espaço aéreo da Polônia por 39 segundos, segundo o comunicado. Não ficou claro se era a intenção da Rússia invadir o espaço aéreo polonês. Mísseis de cruzeiro podem mudar sua trajetória para fugir de sistemas de defesa aérea.

Em entrevista a um jornal local, Henryk Zdyb, chefe do vilarejo de Oserdow, afirmou que viu o míssil e que este emitia um som de assobio. "Eu vi um objeto se movendo rapidamente no céu. Ele estava iluminado e voando bem baixo sobre a fronteira com a Ucrânia", relatou.

Caças ativados em resposta

O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, disse mais tarde em entrevista coletiva que o míssil russo teria sido abatido se houvesse qualquer indicação de que ele se dirigia a um alvo na Polônia.

Kosiniak-Kamysz afirmou ainda que as autoridades polonesas monitoraram o ataque à Ucrânia e estavam em contato com seus colegas ucranianos. Como parte de uma resposta estratégica à invasão do espaço aéreo, caças F-16 da Polônia e da Otan foram ativados.