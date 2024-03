Visita de Macron tenta reaproximação entre Brasil e França

Em São Paulo, Macron se reúne com empresários na Federação das Indústrias de SP (Fiesp) e participa da inauguração do instituto Pasteur e da abertura do Fórum Brasil-França..

Relações internacionais

Na seara internacional, os dois países ainda divergem sobre a abordagem sobre a guerra na Ucrânia. Embora ambos defendam a resolução do conflito, Macron tem pressa e chegou afirmar que não descarta o envio de tropas à Ucrânia para combater as forças russas. O país teme que, caso Donald Trump seja eleito em novembro para Casa Branca, os Estados Unidos deixem a Otan. O pré-candidato do partido republicano afirmou que os Estados Unidos só apoiariam os membros da aliança militar diante de uma invasão russa se os países aumentarem os investimentos em defesa.

"A postura do Brasil tem pouco peso para os membros da Otan, por não ser o país uma potência militar e por não localizar-se próximo do conflito, ou seja, não sente no cotidiano os efeitos, por exemplo, do deslocamento maciço da população ucraniana a países da União Europeia", diz Virgílio Arraes.

O Brasil também tem interesse na aproximação com a França no âmbito internacional, pois os franceses ocupam uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e defendem a ampliação das atuais cinco vagas do colegiado. A medida poderia beneficiar o Brasil, que reivindica participação no grupo e, assim, obter maior protagonismo nas decisões e acordos de paz.Autor: Jéssica Moura, Jean-Philip Struck