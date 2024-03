Quem se beneficia com a disparada no preço do cacau? - O valor da matéria-prima do chocolate triplicou em poucos meses, superando o preço do cobre. Seria de se esperar que isso reduzisse a pobreza generalizada entre os produtores de cacau. Mas não é tão simples assim.Os preços do cacau subiram a níveis sem precedentes nos últimos meses: registram recordes à medida que o valor da commodity dispara. Nesta terça-feira (26/03), o produto atingiu o valor de 10 mil dólares por tonelada métrica, tornando-o mais caro do que o cobre, que atualmente é negociado a cerca de 8.700 dólares por tonelada.

O preço atual do cacau contrasta fortemente com o de um ano atrás, quando os valores da commodity estavam abaixo de 3 mil dólares.

A dinâmica do mercado de cacau revela alguns aspectos preocupantes, pois a atual explosão não traz benefícios a todas as partes do negócio. Os produtores de cacau, por exemplo, estão presos na pobreza há anos, incapazes de sobreviver apenas com seu trabalho. Relatos de desnutrição e trabalho infantil são frequentes no setor. A esperança é de que os preços mais altos do cacau aliviem, em algum momento, essa situação.