Golpes com criptomoedas bancam armas nucleares na Coreia do Norte - Segundo um relatório das Nações Unidas, cibercriminalidade financiou 40% dos programas norte-coreanos para produção de armas de destruição em massa. Vácuo legal gera clima de impunidade, apontam especialistas.Ciberataques "maliciosos" envolvendo roubo de criptomoedas teriam rendido à Coreia do Norte cerca de 3 bilhões de dólares (R$ 15 bilhões) entre 2017 e 2023, o suficiente para bancar até 40% dos custos com programas para produção de armas de destruição em massa pelo regime de Kim Jong-un. A conclusão é de um relatório recente produzido por um comitê de especialistas das Nações Unidas que acompanha as sanções contra o país.

À DW, analistas dizem que o setor de criptomoedas está "extremamente preocupado" com a eficácia e impunidade com a qual um ator estatal poderoso parece estar roubando moedas virtuais, e com a lentidão com que o direito internacional tem reagido ao rápido ritmo de desenvolvimento do ramo.

Isso se deve, em parte, ao fato de que governos de muitos países mais ameaçados pelos ataques cibernéticos norte-coreanos – principalmente Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos – estão tendo que lidar atualmente com outros desafios políticos graves que consomem seu tempo e energia.