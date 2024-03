Visita de Macron favorece mais imagem de Lula, dizem especialistas

Essa aliás, foi a primeira visita de Macron ao continente desde que foi eleito em 2017. "A França, do ponto de vista internacional, especialmente com Macron, está perdendo espaço. Ele se junta a Lula, que tem uma imagem muito positiva no exterior, é uma forma de a França se revalorizar nesse contexto", avalia Alves. Com a aliança com o Brasil, Macron reforçou a defesa do multilateralismo da França.

Em novembro, o Brasil vai sediar a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, e o presidente francês anunciou que estará presente. "Essa reaproximação com o Brasil abre as portas para que os franceses estabeleçam um canal de diálogo com outros membros do grupo, principalmente do Sul Global", diz Pavese. Ela diz que a França busca se colocar como liderança de interlocução entre a região e países europeus.

Internamente, Macron é alvo de protestos por conta de políticas econômicas e sociais. Ele é acusado de valorizar mais a política externa do que os problemas internos da França. "A viagem serviu para reforçar essa imagem", avalia Pavese.

Negócios

Na reunião em São Paulo para o Fórum Econômico Brasil-França, Macron apostou no fechamento de contratos entre empresas francesas e brasileiras. "A abertura desse mercado representa a retomada de investimentos diretos da França para o Brasil. Falei com empresários franceses que estiveram na Fiesp, e estavam metade-metade: alguns entusiasmados com os acordos, outros querem pagar para ver", relatou Alves.

Em Itajaí (RJ), Macron participou ao lado de Lula do lançamento do submarino Tonelero, que integra a cooperação do franco-brasileira de produção de submarinos – um deles com propulsão nuclear. O acordo de R$ 40 bilhões foi expandido para promover a construção de helicópteros a partir da compra de tecnologia francesa.