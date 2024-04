Automóveis encalham nos estacionamentos dos portos europeus

Diversos outros fatores contribuem para o acúmulo de automóveis nos portos europeus. Um deles é o modelo de venda direta ao cliente, adotado por algumas marcas: "Aí o carro fica no porto [até ser comprado], não chegando a ir para o showroom da concessionária", explica a encarregada de comunicação de Antuérpia/Bruges.

Fatores conjunturais como "vendas relativamente baixas" também geram a grande lotação dos estacionamentos portuários. Julia Wagner de Bremerhaven confirma: "A permanência dos automóveis de todas as montadoras no terminal se prolongou com o corte dos subsídios estatais para mobilidade elétrica", diminuindo as vendas na Alemanha.

Por outro lado, o faturamento automotivo em geral cresceu, aponta Verbeelen. Ainda não se alcançou o nível de antes da pandemia de covid-19, porém se importa e exporta bem mais, "em comparação com 2020-2021.

AutoLog: quando os autônomos se autoembarcam

A falta de mão de obra especializada no setor de expedições também se faz notar, com uma capacidade diminuída de transporte rodoviário de automóveis, devido à escassez de motoristas de caminhão. Tudo isso resulta em permanências mais prolongadas nos estacionamentos dos portos.

A sucursal da Volkswagen em Emden, no norte alemão, e o terminal automobilístico no porto local buscam outros caminhos para combater o fenômeno, pretendendo acelera a carga e descarga dos navios, também com redução do pessoal.