É falso que Nando Reis tenha dito que vai embora do Brasil

É falso que o cantor Nando Reis tenha dito que vai morar fora do Brasil por falta de público em seus shows. Posts no Facebook e no Threads trazem o boato, mas não há relatos de tal declaração e a assessoria do cantor negou que ele tenha falado isso.

O que diz o post

O post tem uma imagem com o seguinte texto sob fundo preto: "Em depressão, cantor Nando Reis vai embora do país por falta de público. Já vai tarde". Variações do post trazem frases similares, como "Cantor Nando Reis vai embora do país por falta de público e entra em depressão" ou introduções como "Curioso para saber qual o país que esse petista vai... Certeza que pra Cuba não vai".

Por que é falso

Nando Reis nega que sairá do Brasil. Procurada por UOL Confere, a assessoria de imprensa do cantor negou que ele vá morar fora do país. Além disso, rejeitou as histórias envolvendo pouca venda de ingressos e depressão do músico.