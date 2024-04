Brasil pede ação concreta de Portugal por reparação colonial

Ativistas de direitos humanos defendem a definição de reparações e de políticas públicas para combater desigualdades relacionadas ao período colonial, incluindo o racismo sistêmico.

Pressão crescente por reparações pela escravidão

A ideia de pagar reparações e adotar outras medidas relacionadas à escravidão transatlântica vem ganhando força em todo o mundo, incluindo esforços para estabelecer um tribunal especial sobre a questão.

Em novembro de 2023, delegados presentes na Conferência de Reparação de Acra criaram uma frente unificada para demandar dos países escravocratas compensação por captura, tráfico e exploração de milhões de pessoas nos séculos passados, e concordaram em estabelecer um fundo global para centralizar o recebimento de indenizações pela escravidão.

Muitos estudos já tentaram estimar o custo do comércio de escravos para a África. O Report on Reparations for Transatlantic Chattel Slavery in the Americas and the Caribbean (Relatório sobre reparações pela escravidão transatlântica nas Américas e no Caribe) concluiu que, de acordo com a lei internacional, as nações escravocratas devem somas astronômicas.

O trabalho, conhecido como Relatório Battle, estimou que o custo global do comércio de escravos poderia chegar a 131 trilhões de dólares (R$ 674 trilhões), tanto pelos danos provocados durante o período da escravidão como por aqueles causados após a abolição. De acordo com o estudo, os Estados Unidos devem quase 27 trilhões de dólares (R$ 139 trilhões), o Reino Unido, 24 trilhões de dólares (R$ 124 trilhões), e Portugal, quase 21 trilhões de dólares (R$ 108 trilhões) em reparações. Nessa estimativa, o Brasil teria que pagar 4,4 trilhões de dólares (R$ 23 trilhões).