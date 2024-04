Há 50 anos, Revolução dos Cravos impulsionava independência das colônias africanas de Portugal

Nos primeiros anos após a independência, as relações entre os novos países e a antiga potência colonial eram consideradas difíceis. Ideologicamente, eles seguiram caminhos diferentes: enquanto Portugal se voltava para a União Europeia, os cinco estados africanos embarcaram no caminho do socialismo e estabeleceram sistemas marxistas de partido único com a ajuda do bloco oriental.

No início, esses novos regimes acusaram repetidamente Lisboa de hospedar e apoiar diplomaticamente representantes de organizações rebeldes, especialmente a Renamo, de Moçambique, e a Unita, de Angola, que lutavam contra os regimes marxistas em seus países.

Mas a discórdia entre Portugal e as antigas colônias não durou muito. Portugal conseguiu estabelecer uma cooperação estreita com os demais países lusófonos muito rapidamente. Todas as ex-colônias adotaram o português como língua oficial e, para muitos jovens e empresários africanos, Portugal se tornou a porta de entrada mais importante para a Europa.

Todas as antigas colônias africanas estão intimamente ligadas a Portugal do ponto de vista econômico e, em 1996, foi fundada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que compreende todos os nove países do mundo nos quais o português é uma língua oficial.

