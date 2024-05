Alemanha convoca diplomata russo após ciberataque - Medida vem após revelação de ataque hacker contra o partido social-democrata, do chanceler Olaf Scholz. Serviço de inteligência militar do Kremlin estaria por trás da ação. República Tcheca diz também ter sido alvo.Após acusar nesta sexta-feira (03/05) o serviço de inteligência militar da Rússia, o GRU, de estar por trás de um ciberataque de 2023 que visou os sociais-democratas do SPD, partido do chanceler federal Olaf Scholz, a Alemanha anunciou a convocação do encarregado de negócios da embaixada russa para prestar explicações sobre o episódio.

"Convocamos o encarregado de negócios da embaixada da Rússia", declarou um porta-voz do ministério à imprensa, acrescentando que o governo "usará todo o espectro de medidas para dissuadir e responder ao comportamento agressivo da Rússia no ciberespaço".

Em junho do ano passado, o SPD revelou que contas de e-mail de seus funcionários haviam sido alvo de cibercriminosos. Segundo a ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, uma investigação recente do governo atribuiu "claramente" o ataque a um grupo "controlado pelo serviço de inteligência militar russo": o APT28, também conhecido como Fancy Bear, que estaria por trás de dezenas de outros ciberataques ao redor do mundo e teria visado também empresas alemãs do setor bélico e aeroespacial.