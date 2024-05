Inclusão racial em escolas de elite: desafios e lições

Borja avalia que a adesão ao projeto foi bastante positiva e deu relevo a situações de racismo que antes eram apenas teóricas para os alunos. Mas diz que há resistência, ainda que velada, por parte de algumas famílias. "Algumas famílias que questionam: por que mais autores negros? Por que isso, por que não aquilo? A gente responde e banca nossas escolhas", diz.

Foi justamente a decisão de separar fisicamente alunos bolsistas e pagantes – os primeiros estudam na Vila Andrade e os demais no Morumbi – que motivou o pedido de conciliação extrajudicial ao colégio Porto Seguro pelas ONGs Educafro e Ponteduca. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, as entidades alegam que a escola segrega os alunos bolsistas e pedem a integração de todos os estudantes em uma mesma unidade.

Em nota, o Porto Seguro diz que há quase 60 anos acolhe estudantes bolsistas provenientes de famílias de baixa renda, e reitera que é "contra qualquer tipo de discriminação e não promovemos nenhuma forma de segregação". Diz também que criou o Campus Vila Andrade em 2010, quando dobrou o número de vagas para bolsistas e faltava espaço no Morumbi. Em 2020, em razão do aumento de atividades no contraturno e da falta de espaço físico, os alunos bolsistas que estavam no Morumbi passaram a estudar no Campus Vila Andrade, que "recebeu investimentos significativos".

Para a maranhense Antonia Nascimento, coordenadora da Ocupação São João e que também atua na Frente de Luta por Moradia (FLM), a convivência entre alunos que vivem em ocupações com os estudantes do Equipe foi a chave do sucesso do programa de bolsas. Nascimento é parceira do colégio Equipe no programa Proceder, criado em 2022 e que concede bolsas integrais a 22 estudantes negros e negras que vivem em seis ocupações do Movimento de Moradia na região central da cidade.

Segundo ela, essa integração funcionou graças ao esforço da escola em, junto com o movimento, planejar inúmeras estratégias para integrar os alunos e suas famílias à rotina do colégio, sem constrangimentos. "Me preocupou muito no início. Pensei: como é que vai ser o tratamento dessas crianças, desses adolescentes de uma realidade tão diferente de quem está lá dentro?", conta Nascimento.

Nas redes sociais do Equipe, alguns alunos bolsistas falam sobre como foi a adaptação. "Foi uma experiência meio estranha, porque é muito diferente de uma escola pública. Foi um pouco difícil me adaptar, demorou uns dois meses. Mas está sendo uma experiência excepcionalmente incrível", diz Luiz, aluno do Proceder da terceira série do ensino médio.