Giro de Xi pela Europa: ofensiva para dividir e influenciar?

Já em Belgrado e Budapeste, onde os governos são vistos como mais simpáticos a Moscou e Pequim, a recepção deverá ser mais amistosa.

Posição "neutra" da China sobre a guerra

Na abertura da reunião com Xi na manhã desta segunda, Macron declarou que eram necessárias "regras justas para todos" nas relações comerciais entre a China e a UE, e que a coordenação com Pequim em temas globais era "decisiva". Em seguida, os líderes francês e chinês seguem para o destino de férias de infância de Macron, nas montanhas dos Pirineus.

À parte o bucolismo, um funcionário do gabinete do presidente francês disse que as conversas serão políticas – com foco nas posições divergentes sobre a guerra da Rússia na Ucrânia.

A França impôs sucessivas rodadas de sanções a Moscou, no âmbito da UE, desde 2022, enquanto a China, ao contrário, intensificou suas relações com a Rússia. "O governo chinês sempre manteve uma postura objetiva, neutra e equilibrada e não favorece nenhuma das partes", disse o embaixador da China na França, Lu Shaye, à imprensa chinesa no início desta semana.

O funcionário do governo francês disse que Macron incentivará a China, como um dos principais parceiros da Rússia, a usar os canais à sua disposição para tentar mudar a posição de Moscou e contribuir para a resolução do conflito.