Desnutrição atinge 8,4 milhões de brasileiros, mostra ONU

O número dos que sofreram com a insegurança alimentar grave é maior do que os oficialmente classificados pela ONU como famintos porque a definição de fome da entidade considera apenas aqueles em estado de subnutrição induzida pela falta crônica e contínua de alimentos.

Os dados estão na edição mais recente do relatório anual "O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo", lançado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e agências parcerias. Neste ano, a divulgação oficial do relatório aconteceu no Rio de Janeiro, como parte do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal aposta do Brasil no G20.

Neste ano, o Brasil preside o grupo, que inclui 19 estados, a União Europeia e, desde 2023, a União Africana. A Rússia e a China também são membros.

A aliança visa garantir financiamento para combater a fome no mundo e a replicar programas bem-sucedidos. "A fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso. "Não podemos naturalizar tais disparidades", completou.

Uma dentre cada 11 pessoas no mundo passa fome

O estudo revela que a fome permaneceu praticamente no mesmo nível durante os três últimos anos, depois de um pico na pandemia. Entre 713 e 757 milhões de pessoas podem ter passado fome em 2023, o que equivale a 1 entre 11 pessoas no mundo – e 1 a cada 5 no continente africano.