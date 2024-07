Os conflitos entre imigrantes alemães e indígenas kaingang no Sul - As terras aonde os imigrantes alemães chegaram não eram desocupadas, mas habitadas por indígenas como os kaingang, que foram dizimados ao longo das décadas pelos grupos de extermínio conhecidos como bugreiros.Engana-se quem pensa que conflitos com indígenas no Sul ocorreram somente com a chegada dos primeiros europeus ao Brasil. As terras que foram cedidas aos imigrantes alemães não eram desabitadas, matos "de ninguém". Em vez de encontrarem campos tranquilos ou a romântica Urwald (floresta virgem) que idealizavam, os recém-chegados foram praticamente largados à própria sorte pelas companhias de colonização para obter seu sustento em espaços que já eram ocupados.

Os kaingang, ligados à família linguística jê, tradicionalmente habitavam uma longa extensão territorial entre o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de São Paulo, marcada pela presença das araucárias. Quando os imigrantes alemães aportaram em São Leopoldo, em 1824, essa etnia já estava com seu território reduzido, sob pressão de fazendeiros luso-brasileiros, bandeirantes e tropeiros. Ainda assim, restavam áreas com floresta densa, onde se refugiavam.

"A chegada dos alemães vai acabar sufocando ainda mais essas populações, concentrando-as nas regiões norte e nordeste do Rio Grande do Sul", afirma o pesquisador Sandor Bringmann.