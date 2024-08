Como a ultradireita pegou carona em crime que chocou o Reino Unido

Falta de informação sobre identidade do suspeito alimentou especulações na internet

Como o suspeito do ataque a faca é menor de idade, a polícia se ateve às leis que proíbem os agentes de revelar sua identidade.

Para Rosa Freedman, professora na Universidade de Reading, isso deu à ultradireita a chance de espalhar suas próprias teorias e atribuir o crime ao seu inimigo favorito: os imigrantes muçulmanos.

Freedman diz que isso por si só não é a raiz dos protestos violentos, mas a fagulha do medo e ódio "incitados no Reino Unido antes do Brexit pelo governo conservador [que antecedeu o novo premiê trabalhista Keir Starmer], por parte da imprensa e por grupos da ultradireita".

A anonimidade do suspeito acabou sendo derrubada por decisão judicial, justamente para pôr fim às especulações. Mas no momento em que a decisão veio, a campanha da ultradireita já andava de vento em popa.

Organização de caridade que atua no combate ao racismo, a Hope not Hate disse em comunicado ver a ultradireita agindo com base em uma agenda de rejeição aos imigrantes, aos muçulmanos e ao multiculturalismo, culminando na "pior onda de violência da ultradireita no Reino Unido desde o pós-guerra".